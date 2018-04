Une chaîne TV suédoise remplace des propos sur les USA par une critique de Moscou

Les spectateurs d’une chaîne de télévision suédoise ont remarqué qu’elle avait traduit les propos d’une Syrienne sur l’influence américaine sur la situation en Syrie sans mentionner les États-Unis, mais… en y insérant une critique de la Russie et du Président Assad.

La chaîne de télévision suédoise TV4 a sous-titré les propos tenus par une habitante de Syrie dans une interview et portant sur l’impact exercé par Washington sur le conflit dans ce pays, par une phrase sur la Russie et le Président syrien, a annoncé mercredi le journal Fria Tider.

«La Russie, l’Iran et le régime doivent partir: ils ont volé notre pays et notre terre», lisait-on dans les sous-titres incorrects alors que la femme en vidéo disait qu’elle avait «de l’espoir» et que le mot «Russie» n’a jamais été mentionné.

Cette traduction a indigné des téléspectateurs de la chaîne qui ont dénoncé la propagande sur les réseaux sociaux.

Selon le journal Nyheter Idag, l’attitude de la femme interrogée à l’égard des États-Unis n’est pas claire.

La chaîne suédoise a reconnu son erreur plus tard, déclarant que les propos avaient été mal interprétés dans un épisode du reportage.

«Nous avons diffusé un reportage de Syrie et un mauvais texte a été ajouté à la vidéo. Ainsi, la traduction de cet épisode n’était pas en corrélation avec les propos sur la vidéo. Nous avons remarqué l’erreur et pris des mesures», a indiqué TV4 sur Facebook.