Trump voudrait s’entendre avec la Russie

Le Président américain a déclaré vouloir améliorer les relations avec la Russie, la Chine, le Japon et d'autres pays encore.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy Les USA veulent régler leurs problèmes en Syrie en se servant d'un tiers

«Si nous pouvons nous entendre avec la Chine et si nous pouvons nous entendre avec la Russie et si nous pouvons nous entendre avec d'autres pays, c'est une bonne chose et pas une mauvaise chose. Si nous nous entendons bien avec les autres nations, c'est bien et pas mauvais, souvenez-vous de cela», a-t-il indiqué au cours d'une conférence de presse à l'issue de ses pourparlers mercredi avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe

Cependant, Donald Trump a promis d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie dès qu'elle les «méritera».

«Il n'y a eu personne de plus dur envers la Russie que le président Donald Trump», a-t-il encore souligné.