Les sanctions US affecteront-elles la coopération commerciale et économique Russie-Chine?

Le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Gao Feng, a précisé si les sanctions américaines pourraient avoir un éventuel impact négatif sur la coopération avec Moscou.

«Nous avons prêté attention aux mesures prises par les États-Unis. La Chine a toujours été contre l'introduction de sanctions unilatérales dans les relations internationales. Nous espérons que la Russie et les États-Unis seront en mesure, sur la base du respect mutuel et de l'égalité, de régler leurs différends. Les relations entre la Russie et la Chine sont stables et matures», a-t-il déclaré lors d'un briefing.

© REUTERS / Jason Lee Conflit commercial Chine-USA: Pékin aurait un plan de crise

M.Feng a également fait remarquer que depuis le début de l'année, les deux pays augmentaient activement les volumes du commerce bilatéral, renforçaient la coopération dans le domaine de l'investissement et qu'ils avaient obtenu des résultats positifs dans plusieurs projets stratégiques.

«Il y a un espoir que le chiffre d'affaires du commerce entre les deux pays dépassera les 100 milliards de dollars cette année», a déclaré Gao Feng.

Il a ajouté que la partie chinoise avait l'intention de prendre les mesures nécessaires afin d'améliorer encore la structure du commerce bilatéral avec la Russie et de développer activement le commerce de haute technologie.

«Nous sommes prêts ensemble avec la partie russe à augmenter le nombre de transactions commerciales afin de créer une bonne plate-forme de coopération entre les régions et les entreprises des deux pays», a-t-il ajouté.