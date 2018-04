En une semaine, 18 avions étrangers ont opéré près des frontières russes

Cette semaine, 18 avions espions ont survolé l'espace aérien près des frontières russes, selon l'infographie du journal officiel du ministère russe de la Défense, Krasnaïa Zvezda.

Les chasseurs de la défense aérienne russe ont effectué cinq sorties pour intercepter et escorter les avions-espions.

«Aucune violation de l'espace aérien russe n'a pas été enregistrée», indique l'infographie publiée par le journal.

De plus, les ressources de surveillances de l'activité aérienne occidentale indiquent qu'un avion de reconnaissance stratégique de la Royal Air Force RC-135W jeudi a volé près des frontières maritimes de la région de Kaliningrad.

Selon leurs informations, l'avion-espion britannique immatriculé ZZ665, a quitté la base aérienne de Waddington au Royaume-Uni et volé près des côtes de la région de Kaliningrad, au-dessus des eaux internationales de la mer Baltique.

De plus, un avion de reconnaissance de l'US Air Force RC-135V a effectué jeudi un vol de plusieurs heures près des côtes du Liban et de la Syrie, où se trouvent la base aérienne russe Hmeimim et la base maritime russe de Tartous.