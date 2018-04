Lavrov sur la possibilité d’un conflit militaire direct entre Moscou et Washington

Il serait insensé de provoquer par des démarches un conflit militaire direct entre Moscou et Washington, et ce dernier en est parfaitement conscient, a indiqué à Sputnik le chef de la diplomatie russe.

Le Pentagone se rend compte de l'inadmissibilité des actions pouvant provoquer un affrontement militaire direct entre la Russie et les États-Unis, a déclaré dans une interview à Sputnik le ministre russe des Affaires étrangères.

«Je pense toutefois que le ministre de la Défense [James] Mattis et le président du comité des chefs d'état-major des armées [Joseph] Dunford comprennent l'inadmissibilité des démarches qui pourraient provoquer un affrontement militaire direct entre la Russie et les États-Unis», a indiqué Sergueï Lavrov.

Selon lui, c'est «tellement évident que les militaires ne peuvent pas l'ignorer, et ils le comprennent mieux que de nombreux autres», a-t-il poursuivi en faisant allusion aux hommes politiques américains.

Ces derniers temps, les relations entre la Russie et les États-Unis se sont aggravés à tel point que certains évoquent la possibilité d'une guerre entre les deux pays. Les relations entre les États-Unis et la Russie sont aujourd'hui «pires que jamais, et cela inclut la Guerre froide», avait reconnu dans un tweet le Président américain.