Lavrov: Washington, Londres et Paris ont bombardé la Syrie et les négociations de Genève

Washington, Londres et Paris ont bombardé la Syrie, mais aussi les négociations de Genève, d'après le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

La frappe portée par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni sur la Syrie a bombardé les négociations de Genève, a déclaré vendredi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d'une rencontre avec l'envoyé spécial de l'Onu pour la Syrie Staffan de Mistura.

© Sputnik . Anton Denissov Moscou: la frappe occidentale sur la Syrie était destinée à donner du répit aux radicaux

«Ces trois pays ont bombardé le 14 avril les sites chimiques imaginaires en Syrie, mais aussi les négociations de Genève», a indiqué le ministre.

Selon lui, l'attaque occidentale contre la Syrie a compliqué la mission de M.de Mistura.

«Cet acte d'agression a compliqué les choses, il a notamment compliqué la tâche confiée par le secrétaire général de l'Onu à Staffan de Mistura», a noté M.Lavrov.

La Russie et l'Onu estiment qu'il n'existe pas de solution militaire à la crise syrienne.

«Toute tentative de réaliser un tel scénario aura des conséquences négatives pour la Syrie et la stabilité régionale et internationale», a-t-il poursuivi.

Le ministre russe s'est dit préoccupé par l'appel à poursuivre les frappes et à les étendre sur l'ensemble du territoire syrien que la soi-disant Coalition nationale syrienne des forces de l'opposition et de la révolution avait adressé aux États-Unis, à la France et au Royaume-Uni.

«C'est une déclaration absolument inacceptable et nous espérons que ceux qui peuvent influencer ou contrôlent ce groupe d'opposants feront de bonnes conclusions et les appelleront à l'ordre», a conclu M.Lavrov.