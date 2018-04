Les démocrates US portent plainte contre Moscou, l’équipe de campagne de Trump, WikiLeaks

Le Parti démocrate américain a intenté un procès contre la Russie, l’état-major de campagne de Donald Trump et WikiLeaks suite à l’élection présidentielle aux États-Unis, selon The Washington Post.

«Au cours de la campagne de 2016, la Russie a lancé une attaque globale contre notre démocratie et a trouvé des partenaires consentants [pour collaborer, ndlr] parmi ceux qui travaillaient pour la campagne de Donald Trump», a affirmé Thomas Perez, président du Comité national démocrate.

Le journal rappelle pour sa part que «les demandeurs exigent des millions de dollars» en compensation des préjudices causés par les piratages, sans citer de montant précis.

© AP Photo / Carolyn Kaster Trump sur la prétendue ingérence russe: sa campagne n'a rien fait d'illégal

La plainte déposée au tribunal de Manhattan indique que des responsables de la campagne électorale de Donald Trump sont entrés en collusion avec le gouvernement et le renseignement russes dans le but de désavantager la candidate du Parti démocrate, Hillary Clinton , et d'aider le candidat républicain en piratant les réseaux informatiques du Parti démocrate et en diffusant des documents qui y ont été volés.

Les États-Unis ont précédemment accusé la Russie «d'ingérence» dans leur élection présidentielle, notamment par le biais de piratages des réseaux sociaux. Moscou a rejeté à plusieurs reprises les accusations de tentatives faites pour influer sur les élections dans plusieurs pays, tandis que le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les a qualifiées d'«absolument infondées».

Donald Trump a récemment réagi à l'inculpation de 13 Russes par le procureur spécial, Robert Mueller pour «complot contre les Etats-Unis». Selon le Président, la Russie a lancé sa campagne contre les États-Unis bien avant qu'il ne présente sa candidature et, de ce fait, il ne peut y avoir eu collusion entre lui et Moscou.