Kim Jong-un révèle les enjeux de la nouvelle stratégie de son pays

Kim Jong-un considère que son pays n'a plus besoin de recourir aux essais nucléaires et aux tests de missiles balistiques dans la mesure où les objectifs de ces programmes ont été atteints.

«Pour garantir dans la transparence la suspension des essais nucléaires, le site nucléaire du nord de la République sera démantelé», rapporte KCNA dans la foulée de la première assemblée plénière du Parti des travailleurs de Corée de cette année.

«Notre but est de stimuler l'ensemble de l'économie nationale et de la placer dans une spirale ascendante, et d'établir ainsi une économie socialiste indépendante et moderne», a déclaré le leader nord-coréen.

«Les projets principaux du Parti et du pays iront dans le sens de la construction d'une économie socialiste et tous nos efforts iront dans ce sens», indique KCNA.

© AP Photo / Ahn Young-joon Pyongyang serait prêt à discuter de la dénucléarisation de la péninsule de Corée

Le gouvernement nord-coréen annonce en outre qu'il entend engager des discussions avec la communauté internationale. Kim Jong-un doit rencontrer la semaine prochaine le Président sud-coréen Moon Jae-in avant un sommet, fin mai ou début juin, avec Donald Trump.

La Corée du Nord conduit depuis des années son programme d'essais nucléaires et de missiles balistiques, défiant son voisin du Sud et son allié américain mais également la communauté internationale qui l'a assaillie de sanctions.