Les inspecteurs de l'OIAC sont en route pour Douma

Les experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) sont partis pour Douma ce dimanche matin, 21 avril, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

«Selon les informations dont nous disposons, durant la matinée du 21 avril, la mission spéciale de l'OIAC sur l'établissement des faits d'un recours aux armes chimiques en Syrie est en route pour Douma [Ghouta orientale, ndlr] pour rejoindre les lieux du recours présumé à des produits chimiques toxiques», a fait savoir la porte-parole de la Diplomatie russe.

Et de poursuivre:

«Nous attendons que les inspecteurs de l'Organisation mènent une enquête la plus impartiale possible qui permettra d'établir toutes les circonstances de ce qui s'est passé à Douma et qu'ils rendent un rapport objectif dans les meilleurs délais».

Détails à suivre