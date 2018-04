Pyongyang suspend ses essais nucléaires, Moscou réagit

Appelant Séoul et Washington à prendre des mesures réciproques, la diplomatie russe a salué samedi la décision de la Corée du Nord de mettre un terme à ses essais nucléaires et à ses tests de missiles intercontinentaux.

Moscou a salué la décision de Pyongyang de suspendre à compter du samedi 21 avril ses essais nucléaires et de missiles balistiques, et de démanteler le site à partir duquel elle procédait à ses tests d'armes atomiques, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.

© AP Photo / Ahn Young-joon Sommet Kim-Trump: Pyongyang s’est assuré du soutien de Moscou et de Pékin

Cette démarche, estime la diplomatie russe, marque une importante avancée vers la baisse des tensions sur la péninsule et la normalisation de la situation en Asie du Nord-Est.

«Nous appelons les États-Unis ainsi que la République de Corée à entreprendre des démarches de rencontre appropriées en vue de faire diminuer l'activité militaire dans la région et d'obtenir des accords avec la Corée du Nord lors des prochains sommets intercoréen et américano-nord-coréen», a ajouté le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

© Sputnik . Ilya Pitalev Pyongyang indique sous quelles conditions il pourrait recourir à ses armes nucléaires

Moscou s'est par ailleurs dit «satisfait» de voir la situation dans la péninsule se développer «positivement» et suivre la feuille de route du règlement nord-coréen déposée par la Russie et la Chine . Celle-ci prévoit notamment la suspension réciproque de l'activité militaire dans la région ainsi que l'établissement de contacts directs entre Pyongyang d'un côté et Washington et Séoul de l'autre. Les contacts en question devraient par la suite déboucher sur des négociations multilatérales consacrées à l'ensemble des problèmes de la péninsule, dont le nucléaire.

L'annonce de la suspension des essais intervient moins d'une semaine avant la rencontre prévue entre Kim Jong-un et le Président sud-coréen Moon Jae-in, qui préfigure le sommet historique qui devrait réunir MM. Kim et Trump, en principe début juin.