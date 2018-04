Les experts de l’OIAC ont prélevé des échantillons à Douma, en Syrie

Les inspecteurs de l'OIAC ont annoncé ce samedi après-midi avoir prélevé des échantillons sur le lieu de l'attaque chimique présumée à Douma. L'organisation qui procédera sous peu à leur analyse n'exclut pas de mener dans l'avenir une nouvelle inspection dans la ville.

«L'OIAC évaluera la situation et examinera la nécessité d'entreprendre de nouvelles démarches, dont la possibilité d'un nouveau déplacement à Douma», a annoncé l'organisation dans un communiqué publié sur son site.

© REUTERS / Bassam Khabieh Les inspecteurs de l’OIAC ne veulent pas rencontrer les résidents de Douma

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova , qui a plus tôt annoncé que l'OIAC était en route pour Douma, a également espéré que «les inspecteurs de l'Organisation mèneraient une enquête la plus impartiale possible qui permettrait d'établir toutes les circonstances de ce qui s'était passé».

Dans le même temps, Maria Zakharova a souligné le fait que la mission arrivait sur les lieux 11 longs jours après que le Secrétariat technique de l'OIAC avait reçu la demande officielle de Damas sur l'envoi d'enquêteurs.

La diplomate s'est par ailleurs dite préoccupée par les «tentatives que les spécialistes de l'OIAC entreprennent pour limiter le nombre des lieux liés à l'attaque chimique présumée à inspecter ainsi que pour limiter le cercle des personnes à interroger».