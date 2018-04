Exercices chinois au large de Taïwan: pas de panique sur l’île, mais la tension persiste

Pékin voit d’un très mauvais œil le récent rapprochement entre la Présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et son homologue américain Donald Trump et le fait savoir. Telle est l’explication des récents exercices militaires de la Chine non loin des côtes de Taïwan qui a été donnée à Sputnik par des spécialistes russe et chinois.