Les EAU affirment que des chasseurs qataris ont intercepté un avion de ligne

Les Émirats Arabes Unis ont annoncé dimanche que des chasseurs qataris avaient intercepté un avion de ligne transportant 86 passagers, rapporte l'agence officielle émiratie WAM.

Selon le média, le vol reliait les EAU à Bahreïn. L'agence ajoute que l'avion de ligne émirati a dû effectuer des manœuvres pour éviter une collision.

Les responsables qataris n'ont pour l'instant pas commenté ces informations.

© Photo. Russian Defence Ministry Les Émirats négocient l’achat de Su-35 russes

Les Emirats arabes unis, ainsi que l'Arabie saoudite, Bahreïn et l'Egypte, ont imposé des sanctions commerciales et diplomatiques au Qatar en juin dernier en accusant cet émirat de soutenir l'Iran chiite ainsi que des islamistes radicaux. Le Qatar a rejeté ces accusations et accusé ces quatre pays de vouloir l'obliger à s'aligner sur leurs positions en politique étrangère.

En juin dernier, le Qatar a demandé à l'OACI d'intervenir, ses voisins arabes du Golfe ayant fermé leur espace aérien aux vols des avions qataris dans le cadre des sanctions.