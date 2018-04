Lavrov dévoile la priorité clé de la politique extérieure russe

Étant à Pékin pour une visite de deux jours, le ministre russe des Affaires étrangères a évoqué la priorité clé de la politique étrangère de la Russie. Selon Sergueï Lavrov, il s’agit d’«un partenariat global et une interaction stratégique avec la Chine».

«Un partenariat global et une interaction stratégique avec la Chine sont la priorité clé de la politique étrangère de la Russie», a déclaré M. Lavrov.

Selon lui, la coopération bilatérale a atteint un niveau sans précédent et représente un facteur important dans le développement économique et dans le renforcement des positions internationales de la Russie et de la Chine

En outre, Sergueï Lavrov a souligné que Moscou et Pékin soutenaient la ligne consolidée sur le strict respect du droit international. Cette ligne, comme l'a indiqué M. Lavrov, «joue un rôle clé dans le renforcement de la stabilité et de la sécurité dans le monde».