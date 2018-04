Moscou explique pourquoi il modernise ses arsenaux

Si la Russie continue à mettre au point ses armements, cela ne signifie pas qu'elle a l'intention de menacer qui que ce soit. Au contraire, ce sont les États-Unis et d'autres pays de l'Otan qui ne cessent de s'entraîner à mener des attaques nucléaires contre la Russie, estime le ministère russe des Affaires étrangères.

Modernisant ses arsenaux, la Russie cherche à répondre à l'aggravation de la situation sur la scène internationale, a déclaré le directeur du département de non-prolifération et de contrôle des armements du ministère russe des Affaires étrangères Vladimir Ermakov.

«La Russie ne menace personne. Le développement des arsenaux est un processus ordinaire pour un pays normal. Nous étions obligés de réagir à l'escalade de la situation dans le monde», a-t-il souligné.

M.Ermakov a souligné que c'étaient les actions des États-Unis qui menaçaient le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

«Ce qui menace effectivement le TNP et plusieurs d'autres traités ce sont le refus des Américains de respecter les articles 1 et 2 du TNP ainsi que la poursuite des soi-disant nuclear sharing [le partage nucléaire, ndlr] quand les USA obligent les états non nucléaire de l'Otan de participer dans les exercices d'entraînement des frappes nucléaires contre la Russie», a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, le secrétaire adjoint d'État américain à la sécurité internationale et à la non-prolifération, Christopher Ford, a indiqué que la modernisation des arsenaux russes représente une menace pour ses voisins et bafoue les responsabilités du pays dans le cadre du contrôle des armements.