Migrants et terrorisme: l’Italie ne doit pas rééditer les erreurs de la France

Dans des quartiers pauvres et quasi abandonnés à leur sort, les migrants qui sont mal intégrés et se sentent marginaux au sein de la société dans le pays d’accueil finissent par se radicaliser tôt ou tard, et les attentats en France l’ont bien prouvé, a estimé le journaliste italien Pier Paolo Piscopo dans un entretien accordé à Sputnik.