Les raisons de la présence militaire iranienne en Syrie expliquées par Téhéran

Mohammad Javad Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, a expliqué la présence militaire iranienne en Syrie.

«Nous sommes en Syrie pour éviter sa prise par des extrémistes», a-t-il déclaré lors de son discours au Council on Foreign Relations à New York.

Le chef de la diplomatie iranienne a également répondu à la question de savoir si Téhéran apportait son soutien au Président syrien.

«Nous ne soutenons personne en Syrie», a-t-il affirmé.

L'Iran, la Russie et la Turquie sont les pays garants du cessez-le-feu en Syrie.

En mars, la Syrie a tristement fêté sa 7e année de guerre civile qui a déjà fait quelque 400.000 victimes et 12 millions de déplacés avec un nombre toujours croissant de vies et villes détruites.

Le conflit a éclaté au mois de mars 2011 sous la forme de manifestations contre le Président Bachar el-Assad, pour ensuite se transformer en une guerre, a fait entre 350.000 et 465.000 morts, selon diverses sources, et plus d'un million de blessés. 10.204 civils ont trouvé la mort en Syrie pour la seule année 2017, indique l'ONG Réseau syrien des droits de l'homme. Plus de 1.000 enfants figurent parmi les victimes depuis le 1er janvier 2018, a indiqué à CNN un représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).