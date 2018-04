Après cette grave fuite d’information, quel partenaire choisira la marine algérienne?

Les frégates de classe Meko 200, de fabrication allemande, de la marine algérienne, pourraient être équipées de missiles supersoniques russo-indiens de type BrahMos ou des russes Club, suite à une fuite d'informations techniques sensibles concernant les missiles antinavires RBS-15, de fabrication suédoise, dont sont équipés les bateaux algériens, selon le site d'information militaire Menadefense.

© AFP 2018 Fayez Nureldine L’armée algérienne construira ses propres corvettes de patrouille ultrasophistiquées

Les fuites en question ont été publiées par le journal suédois Aftonbladet il y'a une dizaine de jours, selon Menadefense. Elles concernent «les données techniques la vitesse, les angles d'évolution et les charges du missile RBS-15, qui est actuellement en service en Algérie, en Allemagne, en Finlande, en Pologne et en Suède sous ses différentes variantes, dont les plus anciennes datent des années 80», a précisé le site d'information.

Le danger que ces révélations font peser sur les capacités balistiques de ces navires de guerres algériens réside dans le fait «qu'avoir accès aux gammes de fréquences du système de guidage du missile, de la signature radar ou thermique, peut permettre de développer des contre-mesures le rendant [le missile RBS-15, ndlr] complètement inefficace». Le RBS-15 MKIII utilisé par les Meko A-200, qui souffre déjà du fait qu'il est subsonique, risque de ne pas satisfaire les besoins des forces navales algériennes, surtout si l'on ajoute la performance très mitigée des missiles chinois C802 utilisés sur les corvettes C28A de fabrication chinoise, a souligné le site d'information.

© AFP 2018 Ryad Kramdi L’armée algérienne parmi les plus puissantes armées au monde

Selon Menadefense, la possibilité qui s'offre à la marine algérienne pour remédier à ces problèmes serait «d'équiper les deux types de navires [Meko A-200 et C28A, ndlr] de systèmes russes supersoniques BrahMos ou Club, ou bien de généraliser à des fins de standardisation l'utilisation des missiles Club dans leurs versions sous-marines, Club-S, ou en containers, Club-K».

Pour rappel, le missile BrahMos a été créé par l'entreprise mixte russo-indienne BrahMos Airspace sur la base du missile russe P-800 Oniks (version export: Yakhont). Le système Club est la version export des célèbres missiles Kalibr, la marine algérienne en a déjà équipé ses sous-marins de classe Kilo.