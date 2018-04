Trois attentats-suicides au Pakistan, de nombreuses victimes

Selon un militaire pakistanais, les kamikazes se sont fait sauter à proximité d'un véhicule de police et d'un point de contrôle. Il s'agit donc de différentes attaques qui se sont produites dans la ville pakistanaise de Quetta et qui ont fait six morts parmi les policiers et 15 blessés, selon l'agence Reuters.

Le premier kamikaze s'est fait exploser près d'un poste de contrôle des paramilitaires des Frontier Corps, en banlieue de la ville de Quetta, après avoir été repéré par des gardes, selon le ministre de l'Intérieur du Baloutchistan, cité par l'Agence France-Presse.

Ensuite, un autre kamikaze, qui couvrait le premier, a échangé des tirs avec les forces de sécurité puis a actionné sa charge. Une demi-heure plus tard, le troisième kamikaze a conduit sa moto contre un camion de police, faisant six morts et sept blessés, toujours selon la même source.

Les attentats n'ont pas encore été revendiqués.