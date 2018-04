Un riche arsenal d’armes de radicaux tombe entre les mains de l’armée syrienne (images)

Les radicaux du groupe Jaych al-Islam et de la Force d'Ahmed al-Abdo, dans le Qalamoun Est, au nord-est de Damas, ont transmis à l'armée syrienne des armes lourdes et moyennes en échange de la possibilité de sortir avec leurs familles de leur encerclement.

Dans une interview accordée à Sputnik une source au sein de l'armée syrienne a raconté que des stocks importants d'armes et de matériels de communication étaient tombés dans les mains des forces gouvernementales.

«Entre autres choses, on a découvert des missiles fabriqués en Chine, des obus du Canada, des matériels de communication par satellite de France, ainsi que des lanceurs du système de missiles antiaériens Strela, et des missiles Islam 3 et Islam 5 de production locale», a déclaré la source.

Et d'ajouter: «L'arsenal d'armes reçues comprend 30 chars T-62, T-55, T-72, des mortiers de calibres 60 mm, 82 mm et 120 mm, ainsi que des canons de calibres 122 mm et 130 mm, des missiles sol-sol et des missiles anti-aériens de type Cobra».

Selon la source, les radicaux ont remis «des missiles qui avaient été volés en 2014 dans l'entrepôt 559, et un missile Scud avec un lanceur qu'ils ont fabriqué eux-mêmes».

un important stock d'armes remis aux autorités de Qalamoun Est par des radicaux © Sputnik . Yazan Kalash

un important stock d'armes remis aux autorités de Qalamoun Est par des radicaux

Les soldats syriens ont récemment découvert un arsenal important des radicaux dans la ville de Dumeir. Le dépôt contenait notamment des missiles de fabrication américaine, d'après l'agence Sana.

L'armée syrienne a également découvert des locaux ayant appartenu aux radicaux de Jaych al-Islam, y compris des ateliers de fabrication d'engins explosifs et de roquettes, ainsi que des sous-sols qui ont servi de prison.

Pour Jaych al-Islam, Dumeir a été un centre d'approvisionnement et de contrôle de la région de Qalamoun Est. Les troupes gouvernementales ont repris le contrôle de la ville après l'évacuation.