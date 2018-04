Protestations anti-THAAD en Corée du Sud: qui y trouve son intérêt?

Protestant contre l'installation d'une nouvelle base militaire, l'organisation pacifiste «Conseil de la paix pour le retrait du THAAD» a annoncé, dans une déclaration, que dans les trois mois à venir pendant lesquels se poursuivront les travaux, chaque jour, des manifestations et des sit-in seraient organisés pour empêcher les véhicules de construction d'entrer sur le site.

© REUTERS / Kim Joon-beom/Yonhap Des protestations anti-THAAD font des dizaines de blessés en Corée du Sud

«Il nous est difficile d'accepter les méthodes de lutte choisies par le "Conseil de la paix" qui invite les habitants de Seongju à abandonner de nouveaux toutes leurs affaires au profit de manifestations et de sit-in de protestation», a déclaré à Sputnik Lee Jae-dong, président du Comité de lutte de Seongju pour annuler le déploiement du THAAD.

Et d'ajouter que la résolution du problème demandait une tout autre approche.

«Nous estimons que pour aborder ce problème, il faut faire preuve de perspicacité et d'une vision stratégique des perspectives de paix dans la péninsule de Corée, dont la normalisation des relations intercoréennes», a précisé l'interlocuteur de l'agence.

Et de prévenir que ce n'étaient pas par hasard que les médias conservateurs couvraient très largement les protestations des habitants du district de Seongju contre la base du THAAD.

© REUTERS / U.S. Department of Defense THAAD: un futur nuageux pour les batteries anti-missiles US en Corée du Sud

«Ils s'appliquent à instrumentaliser ces protestations pour concentrer les forces conservatrices en prévision des élections régionales fixées au 13 juin. Et dans le contexte de changements vertigineux qui s'opèrent à présent dans la politique extérieure et de sécurité, tel que la mise sur pied d'un dialogue entre le Sud et le Nord, ainsi qu'entre la Corée du Nord et les États-Unis, il n'est pas exclu qu'ils y réussissent dans une certaine mesure», a résumé le militant anti-THAAD.

© AP Photo / Lee Jin-man Malgré les protestations des Sud-Coréens, le THAAD sera bientôt déployé

La Corée du Sud a accepté de déployer sur son territoire le système de défense antimissile de haute altitude THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) pour une mise en service fin 2017. Washington et Séoul justifient cette décision par une «menace émanant de la Corée du Nord».

Le ministère sud-coréen de la Défense a forcé la construction de la base du THAAD à Seongju, dans la province de Gyeongsang du Nord. Craignant que cette base américaine ne s'y installe pour toujours, les habitants locaux bloquent depuis plusieurs mois l'acheminement sur ce site de matériaux et d'équipements de construction, ainsi que d'ouvriers.