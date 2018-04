Des olives de Crimée émergent dans la ville syrienne de Lattaquié (vidéo)

De la mer Noire à la Méditerranée… Cinq dizaines d'oliviers apportés de Crimée par les participants du 4e Forum économique de Yalta ont été plantés dans la ville syrienne de Lattaquié. Ces arbres nobles forment désormais une allée qui symbolise l'amitié russo-syrienne.

«Une véritable amitié, qui se renforce dans la lutte antiterroriste, s'est créée entre nos peuples», a raconté à Sputnik Muhammed Shreitah, secrétaire d'un bureau du parti Baas.

«Nos soldats versent ensemble leur sang sur le sol syrien. Les Russes nous ont tendu la main non seulement sur le champ de bataille, mais aussi en soutenant des Syriens ordinaires. Le Centre russe pour la réconciliation apporte une importante aide humanitaire dans toutes les parties de la Syrie», a-t-il poursuivi.

Le maire adjoint de Yalta venu en Syrie se montre lui aussi enthousiaste à ce sujet.

«L'échange d'oliviers entre Yalta et Lattaquié fait preuve d'une amitié sincère et de rapports de confiance entre les peuples russe et syrien. La Russie se range du côté de la Syrie et est prête à la protéger contre toute sorte d'agression et d'attaques», a-t-il affirmé à Sputnik.

Le 21 avril, un accord de jumelage a été conclu entre Lattaquié et Yalta. À cette occasion, des allées d'amitié russo-syrienne ont été plantées dans les deux villes.