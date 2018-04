Les sites pour essais nucléaires aux USA font douter qu'ils respecteront le moratoire

Le refus des États-Unis de ratifier le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN), officiellement approuvé dans la Revue renouvelée de posture nucléaire, porte un coup sérieux au traité signé et ratifié par une majorité prépondérante de pays, y compris par la Russie, estime le ministère russe des Affaires étrangères.

La création de facilités pour les essais nucléaires aux États-Unis fait douter qu'ils respecteront le moratoire, selon le ministère russe des Affaires étrangères.

Une telle ligne de Washington ne coïncide pas avec son aspiration déclarée d'être fidèle aux objectifs du renforcement du régime de non-prolifération des armes nucléaires.

En outre, d’autres États clés pour le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN) pourraient s’appuyer dans cette question sur la position des États-Unis et suivre, théoriquement, l’exemple de Washington, indique le communiqué diffusé par la diplomatie russe. Et de poursuivre que ceci ouvrira inévitablement la voie à la course aux armements nucléaires que le TICEN est censé prévenir.