Le Consulat général russe à Seattle fermé, les diplomates quittent les locaux

© AFP 2018 Adrian DENNIS Les médias UK n'écrivent sur les Skripal qu'avec l'approbation des autorités

Conformément à la demande du gouvernement américain de fermer le Consulat général russe à Seattle avant le 24 avril, ses employés ont libéré le bâtiment de la mission diplomatique.

«L'électricité et le gaz ont été coupés. Il n'y a que notre drapeau national qui reste, parce que c'est notre propriété [la résidence, ndlr], nous la fermons et nous prenons les clés avec nous», a indiqué l'employé Khalit Aisin à Sputnik.

Le Consulat a été fermé le 2 avril, comme l'ont demandé les autorités américaines, à cause de l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia. Depuis, les diplomates russes rangeaient leurs affaires et les documents.

Le 4 mars dernier, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni. Une quinzaine de pays européens, les États-Unis, le Canada et l'Australie ont aussi ensuite annoncé une expulsion de diplomates russes.