Téhéran met en garde les USA sur les conséquences d’un retrait de l’accord nucléaire

En cas de retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, l'Iran relancera le fonctionnement de ses sites nucléaires arrêtés, a déclaré le secrétaire du conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, Ali Chamkhani.

«Nous replacerons l‘activité de nos sites nucléaires au niveau qu'elle atteignait avant la conclusion de l'accord [sur le nucléaire iranien]», a indiqué le responsable, interrogé par des journalistes sur les conséquences d'un éventuel retrait de Washington de cet accord.

Téhéran, selon M. Chamkhani, est habitué à ce genre de pression. «Cela revêtira une importance pour la sécurité internationale en général», a-t-il ajouté.

Donald Trump a posé la date du 12 mai comme ultimatum à ses alliés européens pour qu'ils s'entendent avec l'Iran afin de «remédier aux terribles lacunes» du texte de l'accord.

© AP Photo / Vahid Salemi Nucléaire iranien: Téhéran lance un avertissement à Washington

À cette date, s'ils n'ont pas trouvé le moyen de durcir l'accord signé en 2015 par les grandes puissances avec l'Iran pour l'empêcher de se doter de la bombe atomique, le Président américain menace de rétablir des sanctions contre Téhéran et de se retirer du texte. M.Trump réclame davantage d'inspections et, surtout, la suppression des limitations dans le temps imposées à Téhéran sur son activité nucléaire, censées expirer en 2025 et 2030.

Selon Ali Chamkhani, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, l'Iran pourrait se retirer du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) si M.Trump renonçait à l'accord nucléaire.