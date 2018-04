Le Sénat US désigne Mike Pompeo secrétaire d'État

© AP Photo / Andrew Harnik Mike Pompeo nommé au poste de secrétaire d’État: à quoi s’attendre

Le Sénat américain a confirmé la nomination de Mike Pompeo au poste de secrétaire d'État, choisi le mois dernier pour prendre la tête de la diplomatie américaine. Ainsi, M.Pompeo assume dès ce moment les responsabilités du secrétaire d'État, a affirmé la porte-parole du département d'État US Heather Nauert. Dans les prochains jours, M.Pompeo se rendra en Arabie Saoudite, Jordanie et Israël, a-t-elle encore ajouté.

Au mois de mars, Trump a décidé de limoger le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, pour le remplacer par Mike Pompeo. M.Trump a remercié Rex Tillerson pour son action et a affirmé que son successeur «ferait un travail fantastique».

Les médias américains ont plusieurs fois annoncé que M.Trump était déçu par le travail de M.Tillerson, nommé secrétaire d'État en février 2017, et que ce dernier était disposé à quitter son poste. Le journal The Washington Post a notamment indiqué que M.Tillerson n'était pas d'accord avec M.Trump sur plusieurs questions dont «le nombre d'effectifs déployés en Afghanistan, le blocus du Qatar et de Cuba».