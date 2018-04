F-35 Lightning, l’«avion qui doit une partie de son existence à un programme soviétique»

La famille des avions furtifs multirôle de cinquième génération Lockheed Martin F-35 Lightning II aurait des «origines russes» et des ressemblances avec le Yak-141 soviétique, selon Task and Purpose.

Selon Task and Purpose, la création d'un nouvel avion furtif est devenue possible grâce à la chute du rideau de fer. En 1991, Lockheed et le bureau d'études Yakovlev ont signé un accord de coopération qui a permis au constructeur américain d'obtenir des informations sur le Yak-141, y compris les données de test sur le programme obtenues «après des années d'essais et de développement».

«Ce sont ces données critiques qui ont probablement contribué à façonner le développement des systèmes de moteurs qui sont le cœur et l'âme du F-35 moderne», indique Task and Purpose.

En comparant les deux avions, le média signale que le F-35 ne peut toutefois pas être considéré comme héritier direct du Yak-141: les deux aéronefs ont des profils aérodynamiques et des systèmes de stabilisation différents.

«Mais il est presque certain que les données tirées du projet soviétique d'aéronef à décollage et atterrissage verticaux (ADAV) ont été très probablement utilisées dans le développement de la variante ADAV du F-35 Joint Strike Fighter. Et cela signifie que le F-35 doit au moins une partie de son existence à un programme d'armement de l'ère soviétique», signale le média.

Le Yakovlev Yak-141 est un avion supersonique multirôle à décollage et atterrissage verticaux développé par le bureau d'études Yakovlev pour assurer la couverture des groupes aéronavals et porter des frappes contre des cibles au sol et en mer. Développé depuis le milieu des années 1970, le Yak-141 a volé pour la première fois en 1987, mais il n'a pas été mis en dotation dans l'armée.

Le F-35 Lifhtning II est une famille d'avions multirôle de cinquième génération développée par Lockheed Martin. L'avion se décline en trois versions: un chasseur optimisé pour l'attaque au sol, un chasseur à décollage et atterrissage verticaux, et un chasseur embarqué. Le F-35 a réaliséson premier vol en 2000 et a été mis en exploitation dans l'armée américaine en 2012.