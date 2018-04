Les Houthis déclarent avoir lancé 8 missiles balistiques contre l'Arabie saoudite

Les Houthis ont annoncé ce samedi avoir lancé huit missiles balistiques en direction de la province de Jizan, dans le sud de l'Arabie saoudite, visant des «cibles économiques et vitales», a rapporté l'agence de presse houthie Saba.

© AFP 2018 Hassan Ammar Riyad annonce avoir intercepté deux missiles tirés par les Houthis

Citant le ministère saoudien de la Défense, la télévision saoudienne a annoncé que quatre missiles en direction de la province avaient été interceptés.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires loyales au Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi, soutenu par la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite.