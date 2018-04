Attaques médiatiques contre le veto russe au Conseil de sécurité : un nouvel épisode

Alors que l’attaque chimique présumée en Syrie reste au cœur de l’actualité, l’Occident ne s’est pas contenté de sa récente idée de priver la Russie de son droit de veto au Conseil de sécurité et est allé plus loin: pour faire la loi à sa guise, il propose d’exclure la Russie des commissions et conseils des organisations internationales.