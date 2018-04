Selon Lavrov, la lutte contre les terroristes en Syrie sera sans compromis

La lutte contre les terroristes en Syrie sera sans compromis même dans les zones de désescalade, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

«La lutte contre les terroristes sera absolument sans compromis, et les détachements de l'opposition armée à tendance patriotique, qui souhaitent la paix pour leur pays, doivent tout de suite prendre leurs distances avec les terroristes et chasser les terroristes des zones de désescalade», a déclaré le chef de la diplomatie russe lors d'une conférence de presse samedi avec ses homologues turc et iranien à Moscou.

Le conflit armé dure en Syrie depuis mars 2011. Le règlement du conflit est débattu lors de réunions régulières à Astana et à Genève. Le congrès du dialogue national syrien tenu à Sotchi le 30 janvier 2018 a été la première tentative de réunir sur un seul terrain de pourparlers un large éventail de parties au conflit.