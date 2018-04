Pékin prêt à devenir une force motrice de la reconstruction de la Syrie

La Chine est prête à devenir une force motrice de la reconstruction de la Syrie, mais les efforts de nombreux pays seront nécessaires pour la réaliser, a déclaré le Xie Xiaoyan, envoyé spécial du gouvernement chinois pour la Syrie, lors d'un point de presse à Moscou.

© Sputnik . Xie Xiaoyan

«Beaucoup de personnes ont été tuées, des millions ont perdu leurs foyers ou sont devenus des réfugiés. Ils ont besoin d'aide humanitaire. La Chine, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'Onu, a toujours prêté attention à l'aide humanitaire. Nous en accordons sous forme de marchandises, de médicaments, de nourriture, d'argent. […] Et nous continuerons à faire tout le possible», a-t-il indiqué, répondant à une question de Sputnik.

Cependant, la Chine n'arrivera pas à reconstruire la Syrie toute seule, selon lui.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy Pourquoi la Chine participe-t-elle si activement aux négociations sur la Syrie?

«La reconstruction de la Syrie nécessite 260 milliards de dollars. La Chine est prête à devenir une force motrice de ce processus et attirer ses entreprises de BTP dès que le pays sera sécurisé. Mais d'autres pays, non seulement la Russie et la Chine, doivent également participer à ce processus», a-t-il ajouté.

Xie Xiaoyan a rencontré vendredi à Moscou le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov pour examiner les questions relatives au règlement de la crise syrienne.