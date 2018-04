Un Il-38 de l'armée indienne atterrit d'urgence près de Moscou

© Photo. Erik Romanenko / Russian Helicopters Le Mi-28 russe en Syrie n'a pas été abattu mais a fait un atterrissage d'urgence

Un avion de lutte anti-sous-marine Ilouchine Il-38 de l'armée indienne avec le train d'atterrissage avant en panne a effectué un atterrissage d'urgence à Joukovski, près de Moscou, a annoncé le service de presse du groupe Iliouchine

Sept personnes se trouveraient à bord de l'appareil qui effectuait un vol régulier après un entretien. L'atterrissage d'urgence s'est déroulé sans qu'un incendie se soit déclaré sur place, indique le groupe aéronautique.

© Sputnik . Ilya Timin Un avion US atterrit en urgence à cause d'un moineau resquilleur à bord

D'après des informations disponibles pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer dans l'incident.

L'Ilouchine Il-38 (code Otan: May) est un avion russe de lutte anti-sous-marine et de patrouille maritime développé dans les années 1950 à partir de l'Iliouchine Il-18 civil. Il est destiné à rechercher et à détruire les sous-marins, à effectuer des missions de reconnaissance et des opérations de sauvetage, ainsi qu'à larguer des mines.