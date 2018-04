L’atterrissage d’urgence d’un Il-38 de l’armée indienne en vidéo

Un Iliouchine Il-38 des forces armées indiennes a effectué ce samedi un atterrissage d'urgence à Joukovski, dans la banlieue de Moscou. Une vidéo publiée sur YouTube permet de l'observer en ligne.

Sur la vidéo on voit l'avion en train d'atterrir, ainsi que des voitures des services d'urgence déployées sur les lieux. En outre, on entend les voix du personnel de l'aéroport.

Sept personnes se seraient trouvées à bord de l'appareil qui effectuait un vol régulier après des opérations de maintenance. L'atterrissage d'urgence s'est déroulé sans qu'aucun incendie se soit déclaré sur place, indique le groupe aéronautique.

L'Ilouchine Il-38 (code Otan: May) est un avion russe de lutte anti-sous-marine et de patrouille maritime développé dans les années 1950 à partir de l'Iliouchine Il-18 civil. Il est destiné à rechercher et à détruire les sous-marins, à effectuer des missions de reconnaissance et des opérations de sauvetage, ainsi qu'à larguer des mines.