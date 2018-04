Ex-ambassadeur allemand: «il faut reprendre une coopération positive avec la Russie»

Dans un récent article, Frank Elbe, par le passé ambassadeur d’Allemagne en Pologne et en Inde, s’est prononcé pour le rapprochement diplomatique de l’UE avec la Russie et a appelé les gouvernements des pays occidentaux à écouter l’avis de leurs administrés. Sputnik a eu l’occasion de s’entretenir avec l’ancien diplomate.

Les sanctions américaines contre la Russie s'expliquent sans doute par des conflits politiques à l'intérieur même des États-Unis, a estimé dans un entretien accordé à Sputnik Frank Elbe, dont un article sur la question a provoqué des réactions retentissantes.

«Encore candidat, l'actuel Président Trump plaidait pour l'amélioration des relations avec la Russie. Il en a notamment parlé dans son premier discours devant le Congrès. Mais il y a un an, toutes ses bonnes intentions se sont évanouies quand de nouvelles sanctions ont été décrétées. Tout porte à croire qu'à présent, la Chambre des représentants et le Sénat, ainsi qu'une partie de l'administration cherchent par tous les moyens à rendre impossible une politique d'ouverture à l'égard de la Russie», a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'en Europe, les politiciens devraient se rendre compte qu'ils ont affaire à une population dont la plus grande partie pense autrement qu'eux.

«En Allemagne, par exemple, il s'est avéré que 80% des habitants sont favorables à l'amélioration des relations avec la Russie. Il s'agit d'un signal très important qu'aucun parti politique ne doit ignorer», a souligné M.Elbe.

Il s'est déclaré très optimiste quant aux perspectives des relations entre l'UE et la Russie.

«J'espère bien qu'au cours de sa visite en Russie, Macron exprimera explicitement l'unité de ses propres positions et de celles de Mme Merkel, en déclarant notamment qu'il faut reprendre une coopération positive avec la Russie. Et que doit-on faire pour cela? On doit tout simplement revenir aux principes fondamentaux de la diplomatie», a résumé l'interlocuteur de Sputnik.