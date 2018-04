«Les États-Unis sont eux-mêmes le principal pays sponsor du terrorisme»

On est en pleine escalade dans la guerre de l'information au cours de laquelle les États-Unis s'emploient à mettre la main sur l'Europe, en épinglant une étiquette de «pays sponsor du terrorisme» sur la Russie, a relevé Manuel Ochsenreiter dans un entretien accordé à Sputnik.

«Cette guerre de l'information a pour objectif de faire en sorte que les alliés européens se sentent plus protégés s'ils se rangent du côté de Washington», a précisé l'interlocuteur de l'agence.

Selon ce dernier, si les États-Unis déclarent la Russie comme étant un «pays sponsor du terrorisme», les pays de l'Union européenne devront tôt ou tard les imiter.

«Il est absolument indispensable aux États-Unis de maintenir l'Europe à leurs côtés, pour que celle-ci soit hostile envers la Russie. La Russie est toutefois un partenaire naturel pour les pays européens, la Russie étant leur fournisseur de ressources», a poursuivi M.Ochsenreiter.

Et d'expliquer que l'Allemagne avait par exemple d'excellents produits high-tech, dont le marché russe a grand besoin.

«Néanmoins, les États-Unis veulent diviser ces deux marchés ou ces deux sphères politiques. Ils s'appliquent à s'attacher plus étroitement l'Europe. Les États-Unis savent que si l'Europe est perdue pour eux, ils se retrouveront hors du jeu», a indiqué le politologue.

Il a ajouté que l'Iran et le Hezbollah libanais figuraient eux aussi sur la liste des terroristes ou des sponsors du terrorisme.

«Mais si on regarde la situation au Proche-Orient, on constatera que ces pays et ces groupes que les États-Unis qualifient de terroristes ou de sponsors du terrorisme sont dans bien des cas ces forces qui luttent pour la stabilité et combattent le terrorisme», a indiqué l'interlocuteur de Sputnik.

Et de rappeler que l'Iran faisait partie de ces principales forces qui soutenaient la Syrie dans sa lutte contre Daech*. À part l'Iran, la Russie est le seul pays qui se trouve en Syrie de manière légitime, c'est-à-dire à l'invitation du gouvernement syrien, alors que les Américains, les Britanniques, les Français et d'autres forces s'y trouvent illégalement, l'État syrien ne les ayant jamais invités à l'aider dans sa lutte contre le terrorisme.

«On a par conséquent tout lieu de constater que les États-Unis sont eux-mêmes le principal pays sponsor du terrorisme. […] Daech* n'existe que parce que les États-Unis se sont autrefois ingérés dans les affaires intérieures des pays du Proche-Orient», a résumé Manuel Ochsenreiter.

*Organisation terroriste interdite en Russie