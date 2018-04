De nouveaux détails sur le lieu de la rencontre entre Kim et Trump

Parmi les pays qui pourraient accueillir la rencontre des dirigeants nord-coréen et américain ne figurent ni la Corée du Nord ni les États-Unis, indique l'agence japonaise Kiodo, se référant à une source au sein de l'administration du Président sud-coréen.

Les États-Unis et la Corée du Nord sont exclus du liste de pays où l'entrevue de Donald Trump et Kim Jong-un pourrait avoir lieu, indique l'agence Kiodo.

© AP Photo / Ahn Young-joon Les médias dévoilent où pourrait se tenir la rencontre Trump-Kim

Selon des médias, le Président américain a discuté avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in des détails de cette rencontre historique qui doit se tenir d'ici à quelques semaines. Parmi les pays les plus susceptibles et appropriés pour cette rencontre figurent la Mongolie et Singapour.

Vendredi, Kim Jong-un est devenu le premier dirigeant nord-coréen à franchir la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule. La première réunion avec le Président sud-coréen Moon Jae-in s'est déroulée dans la partie sud-coréenne de la zone démilitarisée.

Les deux dirigeants ont signé une déclaration commune dans laquelle ils ont fait part de leur intention d'opérer une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne», et d'améliorer leurs relations, en cherchant la prospérité commune et la réunification pacifique.