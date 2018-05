Que comporte la clé USB que le Président sud-coréen a transmise à Kim Jong-un?

Lors d'une rencontre avec son homologue du Nord, le Président sud-coréen Moon Jae-in a transmis à ce dernier une brochure et une clé USB avec un projet décrivant une nouvelle structure économique, rapporte le journal Chunan Ilbo, citant la présidence sud-coréenne.

La clé en question, affirme le média, comporte une présentation qui planifie la manière dont pourrait se développer l'économie de la péninsule coréenne si le Nord et le Sud conjuguaient leurs efforts. Il s'agit notamment d'un modèle de coopération possible en cas de dénucléarisation. Sans dévoiler les détails du projet, le média évoque les centrales électriques, ce qui pourrait traduire la volonté de Séoul de stimuler l'énergie nord-coréenne.

Kim Jong-un et Moon Jae-in se sont engagés vendredi, lors du premier sommet intercoréen depuis plus de dix ans, sur la voie de la réconciliation, promettant la «dénucléarisation complète» de la péninsule coréenne et l'établissement d'une paix «permanente» et «solide» entre leurs pays toujours techniquement en guerre depuis 65 ans.