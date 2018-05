Les 10.000 nouveaux réfugiés pour l'Allemagne, c'est le nombre annuel fixé par le nouveau gouvernement conservateur. Autrement dit, environ 200.000 personnes pourront arriver en Allemagne, a précisé Jochen Staadt dans un entretien accordé à Sputnik.

«Les problèmes que nous avons avec les réfugiés déjà arrivés en Allemagne ne sont toujours pas résolus. […] Si on n'arrive, par exemple, pas à enrayer la criminalité parmi les migrants venus en Allemagne ces deux dernières années, le nombre de sympathisants de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) augmentera», a averti l'interlocuteur de l'agence.

Et de préciser une fois de plus qu'il ne s'agissait pas de 10.000 nouveaux réfugiés, mais de 200.000 personnes en tout. Selon Mme Merkel, cela permettra d'en finir avec l'immigration clandestine, et tous les partis politiques allemands, sauf ceux de droite, dont l'AfD, sont somme toute d'accord avec la nouvelle politique migratoire de la chancelière fédérale.

Nombreux sont ces experts qui affirment que l'Europe a besoin de migrants à cause du vieillissement de la population et de la chute de la natalité.

«Il en est effectivement ainsi pour l'Allemagne. Quoi qu'il en soit, l'afflux migratoire ne résoudra pas les problèmes de l'Allemagne, parce que 80% des migrants venus dans le pays ces dernières années sont soutenus par l'État, ils n'ont pas d'emploi, ils ne sont pas intégrés dans la société et n'ont pas reçu de formation pour les métiers dont l'Allemagne a besoin», a expliqué l'universitaire.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) est soutenue par bien des électeurs allemands qui rejettent la politique migratoire, celle des portes ouvertes, qu'Angela Merkel avait proclamée auparavant.

