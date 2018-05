«J’aspire à la paix»: Trump commente l’idée de lui décerner le prix Nobel

Le Président Donald Trump a exprimé sa gratitude à son homologue sud-coréen Moon Jae-in et a confirmé qu’il aspirait vraiment à la paix.

Donald Trump a remercié le chef d'État sud-coréen Moon Jae-in qui avait estimé que le Président américain méritait le prix Nobel de la Paix pour son investissement dans le dossier coréen.

«Je pense que le Président Moon était très gentil de le proposer. C’était très généreux de sa part. Je l’apprécie. J’aspire à la paix. Je pense que tout marchera bien», a-t-il déclaré.

Rappelons que le sénateur républicain Lindsey Graham avait récemment déclaré qu’en cas de règlement de la situation sur la péninsule de Corée et d’accord entre Séoul et Pyongyang sur sa dénucléarisation Donald Trump mériterait le prix Nobel de la Paix.

Il a en outre estimé que le sommet historique entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le Président sud-coréen Moon Jae-in n’aurait pas eu lieu sans Donald Trump.

«Donald Trump a convaincu la Corée du Nord et la Chine qu'il était déterminé à apporter des changements», a-t-il alors indiqué.

© REUTERS / Carlos Barria Donald Trump mérite-t-il le prix Nobel de la paix?

Ensuite, le chef d'État sud-coréen Moon Jae-in a soutenu cette initiative.

Kim Jong-un est devenu vendredi le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée il y a 65 ans. Une déclaration conjointe a été adoptée à l'issue du sommet intercoréen dans laquelle Pyongyang et Séoul s'engagent à parvenir à une dénucléarisation totale de la péninsule et à améliorer leurs relations, en vue d'une prospérité conjointe et d’une réunification pacifique.

Selon le Président Trump, sa rencontre avec le Nord-Coréen Kim Jong-un pourrait avoir lieu dans les semaines à venir. Il a dit se sentir responsable pour le règlement coréen.