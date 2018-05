Deux zones d’un éventuel affrontement entre la Russie et les États-Unis révélées

Alexei Pouchkov, membre du Conseil de la Fédération (chambre haut du parlement russe), affirme qu'il existe aujourd’hui deux «points chauds» dans le monde où la Russie et les Etats-Unis pourraient se confronter directement.

«Il y a deux zones d'un éventuel conflit entre les États-Unis et la Russie, à savoir la Syrie et les pays baltes. L'activité militaire des États-Unis dans les pays baltes peut provoquer une grave crise», a publié le sénateur russe Alexeï Pouchkov sur Twitter.

Есть две зоны потенциального столкновения США и России:Сирия и Балтика. Военная активность США на Балтике может спровоцировать острый кризис — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 мая 2018 г.

Deux avions militaires américains, un avion de patrouille maritime de la Marine US P-8A Poséidon et un drone stratégique de l'US Air Force RW-4A Global Hawk ont effectué dimanche une opération de reconnaissance d'envergure le long des frontières russes en mer Noire, ont annoncé les sites internet qui surveillent les déplacements des avions militaires.

© AP Photo / Michael Zorn Twitter réagit aux propos d’Ivana Trump sur un éventuel second mandat de son ex-mari

Selon les données fournies, un drone stratégique de l'US Air Force RW-4A Global Hawk, immatriculé 12-2050, lancé depuis de la base aérienne de Sigonella, en Sicile, a volé pendant plusieurs heures le long de la côte criméenne à partir de son extrémité occidentale jusqu'au détroit de Kertch et du territoire de Krasnodar jusqu'à Sotchi.

Parallèlement, un avion de patrouille maritime de la Marine US P-8A Poséidon immatriculé 168432 (nom de code PS076) a réalisé un vol de reconnaissance au sud-ouest de la ville criméenne de Sébastopol et non loin de Novorossiysk.

Auparavant, d'autres avions de reconnaissance américains avaient été repérés à proximité des frontières russes en Baltique. Un avion-espion de l'Armée de l'air américaine RC-135W, immatriculé 62-4134, avait passé plusieurs heures près des frontières terrestres et maritimes de la région russe de Kaliningrad, enclavée entre la Lituanie et la Pologne.