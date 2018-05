Quels pays ont le plus gros budget militaire?

Les experts de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) ont publié un rapport sur les dépenses militaires dans le monde. Et la Russie n’est d’ailleurs pas dans le top 3.

Les dépenses militaires dans le monde ont progressés de 1,1% en 2017 pour atteindre 1.739 milliards de dollars, indique un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix (Sipri) rendu public mercredi.

Les États-Unis restent le pays qui dépense le plus, avec 610 milliards de dollars investis dans sa défense en 2017.

Viennent ensuite la Chine, l'Arabie saoudite, la Russie, l'Inde, la France, le Royaume-Uni et le Japon qui, à eux sept, ont dépensé 578 milliards pour leur défense en 2017, soit moins que les États-Unis seuls.

L'Inde récupère d'ailleurs la cinquième place du classement au détriment de la France, rétrogradée en 6ème position.

La Russie, qui avait le troisième budget en 2016, est redescendue à la quatrième place en 2017. Pour la première fois depuis 19 ans, ses dépenses militaires ont chuté de 20%, à 66,3 milliards de dollars.

Les 29 membres de l'Otan ont, ensemble, dépensé 900 milliards de dollars pour leur défense en 2017, soit 52% des dépenses mondiales.

Les dépenses militaires en Europe centrale et occidentale ont, elles, respectivement progressé de 12% et 1,7% en 2017, en partie à cause de la «menace russe» agitée en permanence.