Frappes meurtrières de la coalition sur des civils: Damas adresse une plainte à l’Onu

Les frappes de la coalition internationale en Syrie ayant fait de nouvelles victimes civiles, Damas s’est adressé à l’Onu exigeant que le Conseil de sécurité des Nations unies remplisse ses engagements et mette fin aux «crimes de guerre» commis par la coalition.

Suite aux frappes de la coalition internationale intervenues mardi près de la ville syrienne de Hassaké et ayant coûté, selon l’agence Sana, la vie à 25 civils, le ministère syrien des Affaires étrangères a adressé des missives à l’Onu.

«La poursuite des assassinats massifs du peuple syrien par la "coalition internationale", qui déroge au droit international, et son soutien systématique aux terroristes restants de Daech* prouve que son seul objectif est de torpiller la souveraineté, l’unité et la sécurité de la Syrie et de faire prolonger la crise», indiquent des extraits des lettres cités par l’agence Sana.

En s’adressant à l’Onu, la Syrie a de nouveau exigé que le Conseil de sécurité des Nations unies remplisse ses engagements et mette fin aux «crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés par la coalition» et rappelle que la présence de militaires étrangers en Syrie, notamment américains, était illégale, précise l’agence.

Se référant à des sources locales, l’agence Sana a écrit mardi qu’au moins 25 civils avaient perdu la vie dans le village d’Al-Fadyl, dans le gouvernorat de Hassaké, dans les frappes de la coalition dirigée par les États-Unis.

*Organisation terroriste interdite en Russie