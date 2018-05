La Luftwaffe ne posséderait que 4 chasseurs Eurofighter aptes au combat

L’écrasante majorité des 128 chasseurs Eurofighter équipant la Luftwaffe ne sont pas aptes au combat, relate l’hebdomadaire Der Spiegel, se référant à ses propres sources.

D’après l’édition, la cause réside dans le problème que présentent des containers avec des capteurs spéciaux installés sur les ailes des appareils et appelés à déterminer l’approche des avions ennemis. Or, le système de refroidissement de ces dispositifs, précise Der Spiegel, présente de graves dysfonctionnements, ce qui rend les avions de combat «aveugles» et réduit l'efficacité de leur utilisation.

Un autre problème cité par les interlocuteurs de l’hebdomadaire d’investigation résiderait dans le manque de munitions. Ainsi, selon les données fournies par l’édition, seuls quatre chasseurs Eurofighter sont actuellement aptes au combat suite au manque de missiles.

L’Eurofighter Typhoon est un chasseur polyvalent de la quatrième génération fabriqué par Eurofighter GmbH et exploité par l' Allemagne , l'Autriche, l'Arabie saoudite, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. L’appareil en question est entré en service en 2003.

Plus tôt, les médias allemands ont rapporté que les avions Tornado ne se conformaient pas aux normes de l'Otan. Il a été indiqué que les 93 appareils avaient besoin d’une lourde modernisation. En même temps, la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen, a déclaré que ces appareils seraient exploités jusqu'en 2035.