«Offenses antisémites»: les propos de Mahmoud Abbas condamnés à l’Onu

Le coordinateur spécial de l'Onu pour le processus de paix au Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a exhorté les dirigeants mondiaux à s’opposer à l’antisémitisme après les propos tenus par le Président palestinien Mahmoud Abbas au sujet de l’Holocauste.

«Le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas a décidé de profiter de son discours d’inauguration du Conseil national palestinien pour répéter des offenses antisémites les plus méprisantes, y compris les hypothèses selon lesquelles le comportement social des juifs aurait provoqué l’Holocauste. Ce genre de déclarations sont inacceptables, elles préoccupent extrêmement et ne servent ni les intérêts du peuple palestinien ni ceux de la paix au Proche-Orient», est-il indiqué dans sa déclaration.

Et d’ajouter que la négation des liens historiques du peuple juif avec la terre et les lieux saints à Jérusalem sont contraires à la réalité.

Nickolay Mladenov a souligné que l’Holocauste était le résultat de milliers d’années de persécution et que les tentatives de le nier étaient dangereuses.

«Les dirigeants sont dans l’obligation de s’opposer à l’antisémitisme toujours et où qu’ils soient», est-il indiqué dans sa déclaration.

Les médias avaient plus tôt rapporté que dans un récent discours Mahmoud Abbas avait assuré que la haine envers les juifs d’Europe et leur persécution s'expliquaient par le rôle tenu par les juifs dans les métiers de l'usure et de la banque.