La Chine aurait déployé des missiles sol-air sur des îles contestées

Des sources ayant un accès direct aux rapports du renseignement américain ont annoncé à la chaîne de télévision CNBC qu'au cours de ces 30 derniers jours la Chine avaient déployé des systèmes antinavire et sol-air sur les récifs de Fiery Cross, de Subi et de Mischief, dans les îles Spratleys.

Un responsable du Pentagone a déclaré sous couvert d'anonymat à CNBC que «la poursuite de la militarisation des avant-postes ne fera que renforcer les tensions et créer une plus grande méfiance».

The Wall Street Journal avait précédemment annoncé que la Chine avait déployé sur deux de ses avant-postes des équipements capables de produire des brouillages perturbant le fonctionnement des systèmes de radiocommunication et radar.

© REUTERS / U.S. Navy Pékin aurait installé des équipements militaires dans les Spratleys

La Chine est aux prises avec des différends concernant les frontières maritimes et les zones de responsabilité en mers de Chine méridionale et orientale avec plusieurs pays de la région, parmi lesquels le Japon, le Vietnam et les Philippines. La République populaire de Chine estime que le Vietnam et les Philippines se servent délibérément du soutien des États-Unis afin de fomenter des tensions dans la région.

Suite à une plainte des Philippines, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a jugé que les revendications chinoises en Mer de Chine méridionale étaient mal fondées. Selon l'arrêt de la Cour, les Spratleys, dont le territoire est revendiqué, n'ont pas le statut d'îles, et n'ont pas de zone économique exclusive. La Chine n'a pas reconnu ce verdict.