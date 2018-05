77 morts et 143 blessés suite à de puissantes tempêtes de sable en Inde (images)

De puissantes tempêtes de sable ont balayé l'Inde, faisant au moins 77 morts et 143 blessés, annoncent les autorités indiennes.

De fortes tempêtes de sable et de poussière ont balayé dans la nuit de mercredi à jeudi les régions du nord de l'Inde, faisant au moins 77 morts et 143 blessés, rapportent des médias locaux en se référant aux autorités.

Ces tempêtes ont provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments résidentiels, la plupart des morts sont attribuées à des chutes d'arbres ou de murs ayant cédé sous la violence des vents. Les États de l'Uttar Pradesh et du Rajasthan ont été les plus touchés, avec respectivement 46 et 31 décès recensés actuellement.

24 killed, over 100 injured as dust storm hits parts of India https://t.co/pn6IYmx4EJ pic.twitter.com/FcVlhkS47N — Dubai Informer (@Dubaiinformer) 3 мая 2018 г.