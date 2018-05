Des inconnus ouvrent le feu dans une banque en Arménie, un mort et deux blessés (vidéo)

Des inconnus ont ouvert le feu dans une succursale de la banque HSBC à Erevan, en Arménie. La police a annoncé que les tirs avaient fait au moins un mort et deux blessés.

Des personnes dont l’identité n’a pas été établie ont ouvert le feu jeudi dans une banque en Arménie, a déclaré à Sputnik le service de presse de la police arménienne.

«Une personne a été tuée, deux autres ont été blessées dans la fusillade dans la banque», a déclaré à Sputnik le chef du Département des relations avec les médias de la police d'Arménie Edgar Janoian.

Sputnik Arménie annonce que les tirs ont eu lieu dans une succursale de la banque HSBC à Erevan.

Des ambulances et des agents des forces de l'ordre ont été dépêchés sur les lieux.

Les policiers ont bouclé le périmètre autour de la banque. Un correspondant de Sputnik Arménie a également parlé de billets éparpillés devant la banque.

© Sputnik . Ashot Safaryan Près d'une succursale de la banque HSBC à Erevan

Le braqueur de la banque HSBC à Erevan a été arrêté, a déclaré le chef du département des relations publiques et de l'information de la police, Achot Agaronian.

«L'homme était armé d'un couteau, d'une grenade et d'un fusil. Après avoir fait irruption dans la banque, il a blessé deux employés, dont l'un est décédé. L'homme a volé de l'argent et a tenté de s'échapper, ce qu'il n’a pas réussi à faire. Lors de son interpellation, il a résisté et a blessé un policier», a-t-il expliqué.