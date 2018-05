Téhéran explique ce qu’il fera si les USA se retirent de l’accord nucléaire

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif a annoncé ce lundi que l'Iran ne renégociera pas l'accord de Vienne, conclu en juillet 2015, sur son programme nucléaire.

De son côté, Ali Akbar Velayati, conseiller du Guide suprême pour les affaires internationales, a annoncé quelle sera la réponse de Téhéran si les États-Unis se retirent de l'accord en question.

«Si les États-Unis se retirent de l'accord nucléaire, nous n'y resterons pas non plus», a-t-il annoncé, cité par le site de la télévision d'État.

© Sputnik . Vladimir Ostapkovitch Accord nucléaire: les exigences US «inacceptables» pour Téhéran

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017, Donald Trump menace de se retirer de l'accord conclu en juillet 2015 entre la République islamique et le Groupe 5+1 (Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne). Le dirigeant américain qualifie le texte obtenu après de longues négociations à Vienne de «pire accord» jamais approuvé par son pays. Il a fixé le 12 mai comme date limite pour s'entendre avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sur la «correction» de l'accord nucléaire afin d'«éviter la sortie des États-Unis» du Plan global d'action conjoint (JCPOA).

© Fotolia / Mark Rubens Téhéran met en garde les USA sur les conséquences d’un retrait de l’accord nucléaire

Le Président français a annoncé à l'issue de négociations avec Donald Trump à Washington, que Paris était prêt à travailler de concert sur un nouveau texte de ce document. Pour Emmanuel Macron, les quatre piliers de futur accord sont les suivants: «s'assurer qu'il n'y ait pas d'activité nucléaire iranienne à long terme», soit après 2025, maintenir l'interdiction d'enrichissement de l'uranium, «mettre fin aux activités balistiques de l'Iran dans la région» et «générer les conditions d'une solution politique qui contiendrait l'Iran dans la région, au Yémen, en Syrie, en Irak et au Liban».

Le Plan global d'action conjoint (JCPOA) est un accord signé à Vienne, en Autriche, le 14 juillet 2015, par les huit parties suivantes: les pays du P5+1: les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni) et l'Allemagne, ainsi que l'Union européenne et la République islamique d'Iran.