Aux USA, un militaire néo-zélandais haut gradé accusé de filmer aux toilettes

L'attaché militaire néo-zélandais aux États-Unis, Alfred Keating, est accusé d'avoir installé une caméra cachée dans l'une des toilettes de l'ambassade néo-zélandaise à Washington, annonce le journal New Zealand Herald.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova 4 mois de prison avec sursis pour avoir filmé sous les jupes

La caméra cachée a été découverte en juillet dernier. Des policiers néo-zélandais se sont rendus aux États-Unis spécifiquement pour enquêter sur cet incident et, suite à leur enquête, le commodore de la Marine Alfred Keating, 58 ans, a été accusé d'attentat à la pudeur.

Le commodore Keating a déjà démissionné et est rentré en Nouvelle-Zélande. Devant le tribunal, l'ancien diplomate a demandé à ce que son nom ne soit pas divulgué au cours du procès, mais le juge a refusé d'accéder à sa requête.

Selon les documents judiciaires, l'analyse a révélé que quelqu'un avait activé l'appareil vers 9 heures du matin le 27 juillet 2017. La caméra a filmé 19 personnes utilisant les toilettes sur une durée de cinq heures.

Le journal précise que le militaire représentait la diplomatie néo-zélandaise sur les questions de défense avec ses homologues américains.

L'attaché risque désormais jusqu'à un an et demi an d'emprisonnement.