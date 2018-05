Le Kremlin donne ses pronostics concernant la rencontre Trump-Poutine

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin a commenté la possibilité d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump.

«Non, pour l'heure, rien n'est clair. Il n'y a aucun contact substantif à ce sujet malgré le fait que les Présidents russe et américain se sont mis d'accord pour confier au ministre des Affaires étrangères et au secrétaire d'État d'entrer en contact. Pour le moment, malgré la volonté prononcée du Président américain de rencontrer [Vladimir Poutine], aucun autre pas n'a été fait. On attend», a-t-il déclaré aux journalistes.

Par ailleurs, M. Peskov a affirmé que des contacts diplomatiques ont lieu régulièrement.

«Mais ce ne sont pas des contacts où l'on discute des paramètres éventuels d'une telle rencontre», a-t-il précisé.

© REUTERS / Carlos Barria Poutine est prêt à une rencontre avec Trump

Précédemment, lors de leur entretien téléphonique du 20 mars, le Président américain avait proposé à son homologue russe une rencontre à la Maison-Blanche. Néanmoins, dans une interview à Sputnik, le chef de la diplomatie russe a souligné que les préparatifs pour un tel sommet n'étaient pas en cours actuellement.

Les chefs d'État américain et russe se sont rencontrés deux fois. En juillet dernier, les Présidents ont eu des entretiens lors du sommet du G20 à Hambourg sur les problèmes des relations bilatérales, les crises syrienne et ukrainienne. En novembre 2017, MM. Poutine et Trump ont eu une courte conversation au sommet de l'APEC à Danang au Vietnam. Au cours de la réunion, ils ont approuvé une déclaration commune sur la Syrie. Après cela, les chefs d'État ont parlé plusieurs fois au téléphone.